Маколей Калкин высказался об обвинениях Майкла Джексона в педофилии 

Я начну с такой фразы — это не фраза, это правда: он никогда мне ничего не делал. Я никогда не видел, чтобы он что-то такое делал. И особенно в нынешнее время я бы не стал ничего скрывать — не буду утверждать, что это модно или что-то такое, просто сейчас хорошее время, чтобы раскрывать подобные секреты. И если бы мне было, что раскрыть, я бы сделал это. Но нет, я ничего не видел,