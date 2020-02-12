Что происходит? Почему KFC в Таллинне до сих пор не работает круглосуточно?!
Перед тем, как открыть свой первый, а потом и второй ресторан в Эстонии, руководство сети KFC в Прибалтике обещало, что с 1 февраля 2020 года ресторан KFC в торговом центре Кристийне будет работать круглосуточно. На календаре уже 12 февраля и пока по ночам в том районе курицей и не пахнет, двери заведения закрываются в 22:00 и идет тщательная уборка внутри.
Менеджер по маркетингу сети Apollo Group Сильвер Коппель дал ответ на этот вопрос. Короткий, но лаконично.
- 19 февраля ресторан KFC в Кристийне станет круглосуточным.
Так что, дорогие наши любители ночной курицы, скоро для вас будет настоящий праздник. Но скоро праздник будет и для жителей Тарту и Нарвы, там тоже в этом году откроются рестораны, а третий KFC в эстонской столице будет в Таллиннском аэропорту.