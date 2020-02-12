Ср, 12.02.2020
Десятилетний мальчик из Куусалу принял роды у своей мамы СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

У звезд PornHub можно будет заказать видеовалентинку в День всех влюбленных

Логотип Pornhub

ФОТО: Cnet

Pornhub запустили сервис видеосообщений ко Дню всех влюбленных. Он позволяет пользователям заказать поздравительную "валентинку" от звезд портала, пишет Menscult.

Принять участие уже согласились порноактеры Аса Акира, Род Джексон и Райан Кример, пишет Mashable.

Наша задача — дарить людям хорошее настроение. Это мы и делаем для 120 миллионов пользователей, которые нас посещают ежедневно. А что может поднять настроение лучше, чем Pornhub?

— сообщил вице-президент сервиса Кори Прайс.

Заказать порновалентинку можно ЗДЕСЬ!

НАВЕРХ