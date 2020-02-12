У звезд PornHub можно будет заказать видеовалентинку в День всех влюбленных

Pornhub запустили сервис видеосообщений ко Дню всех влюбленных. Он позволяет пользователям заказать поздравительную "валентинку" от звезд портала, пишет Menscult.
Принять участие уже согласились порноактеры Аса Акира, Род Джексон и Райан Кример, пишет Mashable.
Наша задача — дарить людям хорошее настроение. Это мы и делаем для 120 миллионов пользователей, которые нас посещают ежедневно. А что может поднять настроение лучше, чем Pornhub?
— сообщил вице-президент сервиса Кори Прайс.
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