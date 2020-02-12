Мужчинам на заметку к 14 февраля: флорист о том, как правильно выбирать цветы

Русский TVNET связался с рижанкой Верой – специалистом в оформлении свадеб и по совместительству бывшим флористом, чтобы узнать, на что стоит обратить внимание при выборе цветов.

Розы

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Что касается роз, то первое, на что смотрим – лепестки, отмечает Вера. Они должны быть плотными, не деформированными, а также плотно прижаты к бутону у основания стебля. Не должно быть никаких черных точек. К тому же необходимо обратить внимание на листья самого стебля. У хороших цветов они зеленые, сочного цвета и без повреждений.

«Сейчас в основном розы в упаковках приходят и, естественно, из холодильника, им отрезают листья – в этом нет ничего страшного», – говорит Вера.

Главное, чтобы в воде стебли были без листьев. Если листья розы немного повреждены, то это не говорит о том, что она несвежая, отмечает специалист.

Важно смотреть на стебель цветка снизу – если он черноват или поврежден при срезе, то это свидетельствует о том, что роза не первой свежести.

Тюльпаны

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Если тюльпаны долго стояли в воде в магазине, то при срезе снизу они, как правило, черноватые или коричневые.

«Обычно чем плотнее сам лист, тем лучше цветок. Если листья цветка увядают и/или опускаются – то это свидетельствует о том, что он проживет недолго», – говорит Вера.

Нарциссы

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Как отмечает бывшая флорист, с этими цветами легче всего. У них стебель полый – если смотреть снизу, то внутри ничего нет. Соответственно, там видно, поврежден он или почернел. Если у стебля есть порезы, то такой цветок тоже лучше не брать.

Кроме того, если говорить о любых цветах, то наличие бутонов не значит, что растение свежее. Если вы видите, например, нарциссы с бутонами и хотите их приобрести, то надо обратить внимание на стебель.

Цветок может быть просто замерзшим, и поэтому бутон может не раскрыться, хотя чаще всего его неполное раскрытие все же говорит о том, что растение свежее.

Также стоит отметить, что одним из определяющих критериев при выборе любых цветов является насыщенный аромат. Чем он ярче, тем свежее цветы, отмечает Вера.

Как продлить цветам жизнь

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Естественно, самое главное – свежесть цветка. Однако есть и небольшие хитрости, с помощью которых можно продлить жизнь растения.

Температура в помещении, в котором находятся цветы, должна быть комнатной. Как всем известно, розы не любят, когда жарко, но что может сделать обычный человек в идеале – менять воду, и она должна быть холодной, говорит Вера.

Обычно менять воду нужно на второй-третий день или как только видите, что вода замутнена.

По словам специалиста, если вода становится мутной уже на второй день, то это говорит о том, что в помещении жарко.