Избранница Максима Виторгана намекнула на скорую свадьбу

Максим Виторган расстался с Ксенией Собчак в июле 2019 года. Тогда журналистка уже успела обзавестись новыми отношениями, а актер начал появляться с новой избранницей на светских мероприятиях и позировать папарацци позднее.

Нино Нинидзе больше полугода находится под пристальным вниманием СМИ и поклонников. Пара публикует совместные фотографии, вызывая бурные обсуждения. На этот раз актриса опубликовала селфи, но взор подписчиков упал на ее безымянный палец, где красуется кольцо. Теперь поклонники гадают – является ли данное украшение символом грядущей свадьбы или возлюбленная Виторгана просто хотела похвасться новым украшением.

Помолвочное кольцо?

Кольцо замечено, цель достигнута,

Понятно, что вы хотели показать всем кольцо,

Очень рада за вас,

Колечко… хорошая новость, счастья вам,

- написали подписчики.