Максим Аверин признался в любви отцу и показал свое детское фото

И пусть подпись под снимком иронично-шутливая, сквозь все слова и буквы буквально просвечивает сыновья любовь. Не зря же свой пост артист снабдил громкоговорящими хэштегами #папа #тыуменяесть #ятебялюблю #яникуданеденусь. Какими личными переживаниями Аверин поделился с преданными поклонниками, рассказывает Joinfo.com.

Каким Максим Аверин был в детстве?

Любовно сохраненная фотография малыша сама по себе уже говорит о многом. А под ней, опубликованной в Instagram, размещена история из жизни. Предполагалось, что из-за бушующего вируса могли быть отменены долгожданные гастроли артиста театра и кино на Дальний Восток.

Утром, насмотревшись неутешительных новостей, Аверину позвонил отец, чтобы сказать: «Я старею, переживаю, как ты там. Береги себя!» Максим поделился с фанатами тем, что был очень рад родительскому звонку: «Папа, как хорошо, я счастлив! Папа! Я бессмертен!»

Подписчики оценили отношения отца с сыном, сообщили, что таким богатырям ничего не страшно, и напомнили, что уже считают часы до встречи с кумиром, потому что купили билеты еще осенью.

Комментаторы поделились своими мыслями относительно отцовской любви – может быть, в ней меньше слов, чем в материнской, но от этого она не становится менее ценной. Они согласились, что чрезвычайно важно слышать слова любви и поддержки от самых дорогих людей.

Еще читатели попытались угадать, на кого больше похож маленький сын – на папу или на маму – и ответили такой же искренностью и откровенностью: их очень тронули подобные записи.

Такие отношения случаются у многих простых людей, поэтому переживания понятны и знакомы. Поклонники талантливого артиста поблагодарили его за доверие и присоединились к отцовской просьбе поберечь себя, заодно пожелав всего самого наилучшего.

Родители Максима Аверина

У родителей звезды отечественных сериалов Максима Аверина случился почти служебный роман. Они оба работали на «Мосфильме»: из рук Галины Викторовны выходили роскошные студийные костюмы, а Виктор Аверин создавал съемочный реквизит. Их сын пошел дальше в творческой карьере и стал народным артистом России.