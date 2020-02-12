58-летняя Екатерина Андреева показала лицо после омоложения

Хороший внешний вид - главный залог уверенности для любой женщины. Поклонники привыкли видеть Екатерину Андрееву в разных точках земного шара в совершенно неожиданных образах. Но больше всего публику поражает то, как роскошно выглядит знаменитость. Кажется, она повернула время вспять. Телеведущая не так давно отпраздновала свое 58-летие, однако, глядя на моложавую звезду, в это невозможно поверить.

Андреева не раз признавалась, что является большой любительницей уходовых процедур. Знаменитость отдыхает в лучших спа-центрах. А в Москве в перерывах между съемками посещает косметолога.

На днях телеведущая поделилась результатом омоложения. Она разместила фото, на котором показала сложную косметологическую процедуру иглоукалывания для подтяжки овала лица и разглаживания морщин.

«Иногда выпустить иголки вовсе не означает что-то плохое, а наоборот - одни плюсы. Ровный лоб, гладкая кожа и отсутствие головной боли», - написала Екатерина в блоге.

Поклонницы после увиденного засыпали Андрееву вопросами, на которые она терпеливо ответила. Так, по ее словам, иглоукалывание абсолютно безболезненно. «Иголки специальные и они разной длины. Кожу до и после протирают специальным раствором», - рассказала теледива.