Елена Ханга спустя 30 лет встретилась с дочкой Мухаммеда Али

Оказывается, чуть больше тридцати лет назад она училась на факультете журналистики МГУ. В те годы Елена была увлечена теннисом. Однажды она поехала на корт МГУ, где встретила темнокожую англичанку Энн Симмонс. Девушка в те годы училась в Институте русского языка. Красавицы пошли гулять по Москве и встретили еще одну темнокожую студентку. Ей оказалась дочь прославленного американского боксера Мухаммеда Али Мэрьем.