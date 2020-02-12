Пять причин, почему вас могут снять с поезда в России

Нетрезвое состояние

Самое распространенное нарушение – нахождение в поезде в нетрезвом виде. Причем, если вы решили явиться в таком виде непосредственно перед поездкой, сотрудники имеют полное право не пустить вас внутрь, не возвращая деньги за билет. Если же вы принимали алкоголь во время поездки, и проводник это заметил, скорее всего вас ожидает принудительная высадка на ближайшей станции. Следует также учесть, что распитие алкогольных напитков в общественном месте является административным правонарушением, которое карается штрафом в размере до 5 тысяч рублей - 70 евро (согласно ст.20.20 КоАП).

Наличие с собой шумных животных

Излишний шум – нарушение общественного порядка. Если ваша собака слишком громко лает, и другие пассажиры на это жалуются, вас могут снять с поезда. Также необходимо помнить о дополнительных правилах перевозки животных:

в зависимости от размера питомца может потребоваться дополнительная плата или выкуп всего купе;

при покупке билета обращайте внимание на значок, означает, что перевозка животных в данном вагоне разрешена, – запрещена;

владельцы домашних животных обязаны соблюдать необходимые санитарные нормы;

перевозка крупных собак возможна только при наличии намордника и поводка.

Плохое самочувствие

Если во время поездки у вас резко ухудшилось состояние здоровья, немедленно сообщите об этом проводнику. На ближайшей станции вам вызовут скорую помощь и снимут с поезда в сопровождении медицинских работников.

Помните, что здоровье – самое ценное, что есть у человека, и никакое путешествие не может стоить дороже, чем ваша жизнь. Поэтому не надейтесь, что само пройдет и принимайте меры сразу же.

Отсутствие билета или документов

С «зайцами» в наше время расправляются строго – при обнаружении нахождения на поезде безбилетного пассажира, его высаживают на следующей станции и передают в руки сотрудников полиции, так как это считается административным правонарушением. Такое нарушение карается штрафом (ст. 11.18. КоАП):

в 50-кратном размере тарифа – в поездах пригородного сообщения;

в 5-кратном размере – в поездах дальнего следования.

Поэтому лучше заранее побеспокоиться о том, чтобы билеты и документы всегда были при вас на случай проверки.

Неподобающее поведение

Неподобающим считается агрессивное поведение, которое представляет угрозу для здоровья и жизни пассажиров. Если нарушитель курит в неположенном месте, разбрасывает мусор, громко кричит, пристает к другим людям, портит чужое имущество, сотрудники поезда обращаются в правоохранительные органы, которые в свою очередь высаживают пассажира и отправляются в отделение для составления протокола.