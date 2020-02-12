Смотри, какими необычными подарками похвасталась именинница Грете Клейн

В историях Instagram Клейн поделилась видео, на котором можно было заметить красующиеся на столе подарки. Клейн добавила, что это графические работы Сильви Лийва.

Актриса Грете Клейн показала поклонникам заветный подарок на день рождения в своих историях Instagram. ФОТО: Скриншот из Instagram / @greteklein

Лийва - эстонский художник-график, которая окончила Тартускую художественную школу в 1963 году, а шесть лет спустя - Эстонскую академию художеств, передает e-kunstisalong.ee. Один из двух подарков Клейн (более крупный), является работой Лиива, которой датируется 1974 годом и носит название «Дождь». Цена данной работы составляет 331 евро в электронном художественном салоне.

На странице Noar можно приобрести работы Лийва от 2018 года за тысячу евро.

Клейн также получила букет цветов на свой день рождения от своего парикмахера. «Мои глаза рады видеть, что твои годы тоже прошли!», — написала на открытке парикмахер и пожелала Клейн дикого нового года.

«Мой чудесный волшебник волос — дорогая Рагне!», — добавила Клейн к своей публикации.