Ксения Собчак ответила на критику своего нового шоу «Док-ток», которое не так давно стартовало на Первом канале, пишет Rambler.ru.
После выхода первого выпуска многие зрители крайне негативно высказались в адрес программы. Кто-то написал, что не смог продержаться у экрана дольше 10 минут, кто-то заявил, что передача предназначена для быдла и нормальным зрителям ее смотреть не следует.
Журналистка, в свою очередь, заявила, что целевой аудиторией ее программы являются умные люди:
Судя по откликам — это реакция тех, кто давно не смотрит телевизор и поэтому не видит, что этот формат интеллигентного, умного разговора, да еще и с документалкой. Это прогрессивно для зрителя, который смотрит телевизор.
Кроме того, недовольным зрителям светская львица порекомендовала посмотреть свое YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».