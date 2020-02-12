Цискаридзе рассказал, сколько на самом деле платят артистам российского балета

Известный танцор, ректор петербургской Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе признался: быть артистом балета совсем не просто. Во-первых, век у человека его профессии очень недолог, что вынуждает заявлять о себе сразу. Упущено время — карьера не состоялась. Во-вторых, не каждый согласится первые годы работать за мизерную зарплату, подметил он в разговоре с Аллой Довлатовой на «Русском радио».

«Если в 23 года ты не звезда, то до свидания. В театре бывают люди, которые получают чрезмерную зарплату. Им доплачивают спонсоры. Зарплата у начинающих очень маленькая. Где-то 12 тысяч рублей в месяц (примерно 172 евро)», — объяснил Цискаридзе.

Однако тут же заметил: при должных стараниях ситуация может измениться. Так, например, у опытных артистов идет выслуга за спектакль — чем выше ранг, тем больше заработок.