Сеть эстонских магазинов больше не будет играть песни отечественных звезд, и вот почему!

Жаль, что COOP Eesti, полностью отдававшее себя эстонскому потребителю, не понимает, что музыкантам из разных регионов Эстонии также нужны возможности для того, чтобы знакомить жителей со своим творчеством, и что основное направление их творчества - именно Эстония, -