Сеть эстонских магазинов больше не будет играть песни отечественных звезд, и вот почему!

Фирма Coop Eesti сообщила Союзу авторов Эстонии (EAÜ), которое представляет интересы эстонских музыкантов, что с марта этого года треки, зарегистрированные в EAÜ, больше не будут играть в магазинах сети, пишет Sky.
Теперь в магазинах Coop Eesti будет играть фоновая музыка зарубежных исполнителей, не зарегистрированных в Союзе авторов. Сеть магазинов будет сотрудничать с международной фирмой, которая предлагает музыку по более выгодной цене, чем EAÜ.
Жаль, что COOP Eesti, полностью отдававшее себя эстонскому потребителю, не понимает, что музыкантам из разных регионов Эстонии также нужны возможности для того, чтобы знакомить жителей со своим творчеством, и что основное направление их творчества - именно Эстония, -
сказано на официальной странице EAÜ.