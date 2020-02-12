Вирусы атакуют: Уку Сувисте перед полуфиналом отбора на «Евровидение» остался без голоса

Красавчик Уку Сувисте за три дня до второго полуфинала конкурса Eesti Laul, где лучшие артисты страны борются за одно единственное место на «Евровидении-2020», потерял голос, вирусы просто атаковали известного певца.
Ведущие программы не скрывают, что Сувисте - явный фаворит этого года, еще бы, над песней трудились те же люди, что и над песней Сергея Лазарева из России. Сам Киркоров пожелал эстонскому артисту удачи, поэтому победа в Eesti Laul запросто сможет достаться именно Сувисте, если он успеет к субботе подлечить горло, делая ингаляции и отдыхая.
По мнению портала Limon.ee, ежегодно следящего за «Евровидением», это явный хит, который может принести победу не только на Eesti Laul, но и на самом конкурсе в Нидерландах. Тут есть всё: и внешность, и песня о любви, и завораживающий голос. Перед глазами встает картина, как трибуны ревут и награда уходит Эстонии...
Смотрите видеоинтервью и слушайте европесню под названием «What Love Is»!