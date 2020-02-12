Вирусы атакуют: Уку Сувисте перед полуфиналом отбора на «Евровидение» остался без голоса

Ведущие программы не скрывают, что Сувисте - явный фаворит этого года, еще бы, над песней трудились те же люди, что и над песней Сергея Лазарева из России. Сам Киркоров пожелал эстонскому артисту удачи, поэтому победа в Eesti Laul запросто сможет достаться именно Сувисте, если он успеет к субботе подлечить горло, делая ингаляции и отдыхая.

По мнению портала Limon.ee, ежегодно следящего за «Евровидением», это явный хит, который может принести победу не только на Eesti Laul, но и на самом конкурсе в Нидерландах. Тут есть всё: и внешность, и песня о любви, и завораживающий голос. Перед глазами встает картина, как трибуны ревут и награда уходит Эстонии...