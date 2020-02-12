Ср, 12.02.2020
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«Русская Кардашьян» обольстила фанатов своими манящими формами в крошечном бикини

Анастасия Квитко

ФОТО: Instagram

Российская модель и блогер Анастасия Квитко, заслужившая славу «русской Кардшьян», благодаря своим пышным формам, взбудоражила мужскую половину человечества новым горячим видео. На этот раз звезда соцсетей снялась к крошечном бикини золотистого цвета, пишет Пятый канал.

Купальник, выбранный для съемок, был совсем небольшого размера, поэтому казалось, что пышный бюст модели вот-вот выпадет из бюстгальтера. Устоять перед такой красотой Квитко было просто невозможно. Подписчики с восхищением наблюдали за тем, как «русская Кардашьян» нежилась на солнышке в своем сексуальном одеянии и крутилась перед камерой.

Смотри видео ЗДЕСЬ!

Блогер моментально очаровала свою аудиторию. Места для критики в комментариях просто не нашлось.

Богиня!

Скажите, вот что может быть сексуальнее?

Аа, я горю!

Вас не мешало бы охладить!

Купальник — бомба!

— отметили восторженные фолловеры.

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