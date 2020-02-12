«Русская Кардашьян» обольстила фанатов своими манящими формами в крошечном бикини

Российская модель и блогер Анастасия Квитко, заслужившая славу «русской Кардшьян», благодаря своим пышным формам, взбудоражила мужскую половину человечества новым горячим видео. На этот раз звезда соцсетей снялась к крошечном бикини золотистого цвета, пишет Пятый канал.
Купальник, выбранный для съемок, был совсем небольшого размера, поэтому казалось, что пышный бюст модели вот-вот выпадет из бюстгальтера. Устоять перед такой красотой Квитко было просто невозможно. Подписчики с восхищением наблюдали за тем, как «русская Кардашьян» нежилась на солнышке в своем сексуальном одеянии и крутилась перед камерой.
Смотри видео ЗДЕСЬ!
Блогер моментально очаровала свою аудиторию. Места для критики в комментариях просто не нашлось.
Богиня!
Скажите, вот что может быть сексуальнее?
Аа, я горю!
Вас не мешало бы охладить!
Купальник — бомба!
— отметили восторженные фолловеры.