«Русская Кардашьян» обольстила фанатов своими манящими формами в крошечном бикини

Купальник, выбранный для съемок, был совсем небольшого размера, поэтому казалось, что пышный бюст модели вот-вот выпадет из бюстгальтера. Устоять перед такой красотой Квитко было просто невозможно. Подписчики с восхищением наблюдали за тем, как «русская Кардашьян» нежилась на солнышке в своем сексуальном одеянии и крутилась перед камерой.