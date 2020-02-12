Диетолог развенчал миф о вреде молока

Российский врач-диетолог Артур Моисеенко развенчал миф о том, что молоко и молочные продукты вредят здоровью человека. По словам эксперта, научно доказано, что в молоке содержатся сотни полезных веществ: аминокислоты, витамины, минералы и ферменты.

«О пользе молока можно говорить долго, но оно, как и прочие молочные продукты, не может одинаково усваиваться у всех. Большинство детей спокойно пьют молоко, и аллергия на молочный белок встречается в очень редких случаях», — отметил специалист.

По словам Моисеенко, данные о том, что употребление молока негативно сказывается на здоровье человека, не подтверждены клиническими исследованиями.