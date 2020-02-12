Как назвать кота, чтобы он приносил удачу

Известная поговорка «Как корабль назовешь, так он и поплывет»‎ иногда работает и в отношении кличек домашних животных. Но бывает по-разному: порой имя совершенно не подходит пушистому питомцу, а иногда кошка или кот буквально подстраиваются под свои имена, словно перенимая характер выбранной клички. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют поближе познакомиться с теми именами, которые действительно помогут животному привлечь в вашу жизнь удачу.

Денежные клички

Тем, кому не хватает удачи в решении финансовых вопросов, стоит присмотреться к именам, связанным по смыслу с деньгами: Бакс, Доллар, Бриллиант, Диамант, Барин, Шах, Рубин, Рубль — и прочим, ассоциирующимся с материальными благами. Особым везением будет приобрести черного котенка: он привлечет в жизнь денежную удачу. Но не стоит называть такое животное Угольком, чтобы не навлечь на свой дом неприятностей.

Клички, приносящие удачу в любви

Несомненно, для того, чтобы привлечь любовь, лучше всего подходят коты и кошки рыжего окраса: от янтарно-желтого до насыщенного красно-коричневого оттенка. Такие животные-талисманы особенно подойдут тем, кто одинок и стремится найти вторую половинку. Также рыжие коты несут гармонию в состоявшиеся пары и защищают их от агрессивного воздействия извне. Лучшими кличками для них станут: Венера, Любава, Ласка, Мира, Мурлыка, Лель, Котя, Гармония. Ласковые клички помогают быстрее открыть двери к счастью и привлечь удачу в личной жизни.

Клички для привлечения удачи в делах

Даже деловым людям порой не хватает тепла и ласки. Им стоит обратить внимание на трехцветных животных, а также черно-белых и серых. Такие коты принесут удачу в бизнесе и не позволят бедам постучаться в дверь. Самыми удачными кличками для таких животных будут: Удача, Дива, Босс, Барон. Кличку можно также дать по ассоциации с конкретным делом, в котором требуется достичь новых высот и успехов.

Клички для котов-лекарей

Здоровье — неотъемлемая и важная часть жизни. Избавиться от болезненности, связанной с энергетическим фоном, помогут снежно-белые животные, особенно с пушистой длинной шерстью. Самыми лучшими лекарями душ считаются коты и кошки с разноцветными глазами. Зеленоглазые пушистики облегчат простудные заболевания и не дадут развиться серьезной болезни, а кошек с голубыми глазами можно заводить тем, у кого проблемы с органами дыхания. Янтарные глаза животного указывают на то, что оно помогает избавиться от зависимостей. Назвать такое животное можно: Здрава, Мирра, Рада, Уля, Липа, Шалфей, Сиропчик, Василек.

Полагаясь при выборе клички для кота на мнение большинства, можно лишить животное возможности помочь вам. А тем, кто, именуя котейку, вопреки всему пользуется интуицией, везет в разы больше. Животные, получившие свои имена по наитию, всегда приносят радость и счастье, щедро одаривая своих хозяев удачей и процветанием.