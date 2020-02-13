Три способа отметить День святого Валентина так, чтобы укрепить любовь

Воспользуйтесь лучшими ритуалами на обретение и укрепление любви, чтобы этот день точно прошел без проблем и только на позитивной волне. Не забывайте о том, что наши мысли материальны, поэтому в День всех влюбленных лучше думать о душевном тепле, любви, романтике.

Получайте удовольствие

Психологи настоятельно не рекомендуют делать что-то в ущерб себе — даже если это что-то, что ваша вторая половинка очень любит. Это день, который требует гармонии и максимального позитива, поэтому лучше запланировать на 14 февраля что-то такое, что понравится вам обоим.

Отмечается также, что совсем не обязательно тратить на это много денег. Если заветный праздник всех влюбленных выпадает на будний день, можно устроить романтическое «свидание» дома — например, заказать вкусной еды и посмотреть вместе кино. Помните, что вам с любимым человеком не обязательно устраивать что-то особенное, делать что-то такое, чего вы никогда не делали. В этот день самое важное — это внимание друг к другу и выражение любви.

Главное, чтобы праздничные планы устраивали вас обоих, и тогда этот день станет особенным без лишних трат и тревог.

Подарите парный подарок

Это может сделать кто-то один либо это можно сделать вдвоем по договоренности. Лучший парный подарок — украшения. Это может быть кольцо, кулон, браслет. Эксперты сайта dailyhoro.ru считают: главное, из какого материала изготовлено украшение-талисман.

Серебро подойдет для тех пар, которые постоянно спорят, ругаются и не могут быстро находить компромиссы. Также парные талисманы из этого металла помогут сохранить и усилить любовь тем, у кого много завистников и недоброжелателей.

Платиновые парные украшения подойдут паре, в которой начинается период скуки и однообразия. Рутина, как известно, плохо действует на влюбленных, но платина поможет привнести в отношения новую изюминку.

Золотые изделия пойдут на пользу тем парам, у которых в жизни происходят неурядицы и нет мотивации делать что-то ради друг друга. Золото — сильнейший металл, который заставляет людей воспрянуть духом.

Любой любовный талисман, подаренный в этот день, будет гораздо более мощным, чем тот, который подарен в обычный день.

Посетите важные для вас места

Многие помнят о памятных местах, где они первый раз поцеловались или встретились. Если есть возможность, посетите то место, где вы решили пожениться, где кто-то из вас признался в любви. Как известно, позитивные воспоминания очень сильно укрепляют любовь. Можно прогуляться там, где вы гуляли в первый раз, прочувствовать ту атмосферу снова.