Что нельзя делать после полуночи: приметы и суеверия

Считается, что после полуночи темные силы обретают свободу. Существует множество примет и суеверий, которые актуальны после захода Солнца и после двенадцати часов ночи.
Особенно опасными ночные приметы являются в такие дни, как пятница 13, Полнолуние, 29 февраля. В эти дни негативная энергия и нечистые силы особенно активны и могут прицепиться к вам гораздо сильнее, лишив удачи или подпортив настроение.
Перед сном стоит проверить столы на наличие лежащих на них ножей. Если с вечера оставить нож на столе, то можно накликать беду в дом, навлечь проблемы в любви.
После полуночи, а лучше после заката нельзя строить грандиозных планов на будущее и менять планы на следующий день. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что это может плохо сказаться на успехах.
Вечером, ночью или после полуночи нельзя засыпать с плохими мыслями. Нужно простить близкого человека, перестать ругаться или просто перенести важный неприятный разговор на утро. Если этого не сделать, то проблема не уйдет еще долгое время.
После полуночи нельзя давать обещаний, причем как пустых, так и осознанных и чистых. Велика вероятность того, что так вы уменьшите шансы на их исполнение.
Если ночью сломается какой-нибудь электрический прибор или даже просто перегорит лампочка, то нельзя разбирать эти приборы, чинить их. Как говорится, утро вечера мудренее.
Летними ночами люди иногда ходят купаться на реку или на озеро. Ни в коем случае нельзя купаться в природных водоемах после полуночи, потому что нечистые силы концентрируются именно рядом с водой.
Не рекомендуется после полуночи выносить мусор, потому что вместе с ним вы рискуете вынести финансовую удачу. Вас могут ожидать проблемы на работе, обман при совершении покупок.
После полуночи также нельзя пересчитывать свои деньги. Не доставайте заначку, ведь иначе в ближайшем будущем вы можете не досчитаться нескольких купюр.
После полуночи нельзя возвращаться домой в плохом настроении, потому что так вы можете заразить всех отрицательной энергетикой и расстроить домового.