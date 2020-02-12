Что нельзя делать после полуночи: приметы и суеверия

Особенно опасными ночные приметы являются в такие дни, как пятница 13, Полнолуние, 29 февраля. В эти дни негативная энергия и нечистые силы особенно активны и могут прицепиться к вам гораздо сильнее, лишив удачи или подпортив настроение.

После полуночи желательно не убираться дома. Даже если у вас, к примеру, были друзья, был накрыт стол, не стоит убирать все по своим местам, мыть пол или посуду. Лучше оставить все это на утро. Если вы будете убираться ночью, то можете разгневать домового, и он лишит вас удачи.

Перед сном стоит проверить столы на наличие лежащих на них ножей. Если с вечера оставить нож на столе, то можно накликать беду в дом, навлечь проблемы в любви.

После полуночи, а лучше после заката нельзя строить грандиозных планов на будущее и менять планы на следующий день. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что это может плохо сказаться на успехах.

Вечером, ночью или после полуночи нельзя засыпать с плохими мыслями. Нужно простить близкого человека, перестать ругаться или просто перенести важный неприятный разговор на утро. Если этого не сделать, то проблема не уйдет еще долгое время.

На Руси была примета о том, что ночью нельзя надкусывать хлеб и оставлять его на столе. Это может привести к голоду и проблемам с урожаем. Считалось, что таким поведением вы можете разгневать высшие силы.

После полуночи нельзя давать обещаний, причем как пустых, так и осознанных и чистых. Велика вероятность того, что так вы уменьшите шансы на их исполнение.

Если ночью сломается какой-нибудь электрический прибор или даже просто перегорит лампочка, то нельзя разбирать эти приборы, чинить их. Как говорится, утро вечера мудренее.

Летними ночами люди иногда ходят купаться на реку или на озеро. Ни в коем случае нельзя купаться в природных водоемах после полуночи, потому что нечистые силы концентрируются именно рядом с водой.

Не рекомендуется после полуночи выносить мусор, потому что вместе с ним вы рискуете вынести финансовую удачу. Вас могут ожидать проблемы на работе, обман при совершении покупок.

После полуночи также нельзя пересчитывать свои деньги. Не доставайте заначку, ведь иначе в ближайшем будущем вы можете не досчитаться нескольких купюр.

После двенадцати часов желательно не поздравлять людей с днем рождения, с годовщиной свадьбы, юбилеем и так далее. Раньше в восточной Азии была такая примета. Считалось, что так вы можете вызвать череду неудач у человека. До сих пор во многих регионах восточной Азии многие стараются поздравлять друг друга только утром, дабы не выказывать неуважение.