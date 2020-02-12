Три знака Зодиака, которым сегодня нужно экономить

Негативным моментом является обостряющаяся сложность в принятии решений. Принятие ответственных решений лучше всего перенести на другое, более благоприятное для этого время.

Критический день. В идеале — оставаться дома и не посещать людных мест. Самый неблагоприятный день для заключения партнерских соглашений.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым нужно экономить

Телец

Худшие кошмары – уже позади. Но вам нужно быть экономными и не тратить деньги зря. Позаботьтесь о запасах на «черный день».

Близнецы

Ваш финансовый ресурс до сих пор ограничен. Внимательно присмотритесь к своим коллегам и партнерам по бизнесу, возможно, именно из-за них вы тратите больше. Пришло время стать финансово грамотным.

Козерог