«Лучшее декольте»: Элизабет Херли в «голом» платье потрясла мужчин

Звезда фильма «Ослепленный желаниями» отдохнула в компании друзей в Джайсалмере — городе посредине Великой индийской пустыни. Элизабет веселилась с ночи до утра, но при этом не забыла поделиться с поклонниками впечатлениями и кадрами с вечеринки.

«Магический уик-энд со старыми друзьями в Джайсалмере. Мне понадобится какое-то время, чтобы восстановить силы после него», — шутливо сообщила Херли.

У мероприятия был нестандартный дресс-код, поэтому и платье звезда выбрала весьма оригинальное. Элизабет была одета в полупрозрачный наряд Julien Macdonald с принтом, который едва прикрыл пикантные места и подчеркнул ее стройную фигуру

Экзотический образ актриса дополнила тиарой, роскошным колье и крупными серьгами. Она оставила волосы распущенными и сделала макияж в оттенках наряда.

«Ты невероятная», «Индийская богиня», «Мне бы так выглядеть в 54!!!», «Лиз, ты меня восхищаешь и вдохновляешь», «Горяча!», «Приз за лучшее декольте», «Ты лишила меня дара речи», — прокомментировали кадры мужчины.

Херли часто публикует снимки в бикини. Однако звезда призналась, что не появляется в купальнике на публике, потому что считает себя слишком старой для этого, а вот публикация фото в социальные сети — другое дело. Кроме того, она всегда прикрывает тело парео, когда прогуливается по пляжу, где есть люди, пишет Cosmo.