Гороскоп на 12 февраля: Стрельцам лучше экономить деньги, а у Козерогов начнется время развлечений

Овен

Овнов ожидает успех во всех начинаниях. Не бойтесь начинать что-то новое, звезды вам помогут. Это будет солнечный день.

Телец

Тельцам в этот день стоит задуматься над чувством дома, неважно, вы живете в доме или в квартире. Подумайте, какие маленькие мелочи создают уют дома, а если таких еще нет, то приобретите их.

Близнецы

Близнецам нужно в этот день "снять пелену с глаз". Вам стоит перестать себя обманывать, вы уже достаточно сильные, чтобы знать правду.

Рак

Ракам в этот день повезет в любви. Оглянитесь вокруг себя, возможно, принц на белом коне или вторая половинка находится совсем рядом, а вы просто игнорируете ее или его знаки внимания.

Лев

День будет довольно тяжелым. Не ожидайте быстрых результатов от бизнеса. Нужно немного подождать, чтобы ваши мечты воплотились в жизнь.

Дева

Вы можете чувствовать бессилие. Не пытайтесь быть сильнее, чем вы есть. Пришло время для отдыха.

Весы

В течение дня вы будете чувствовать себя не в своей тарелке или как муха, которую поймали шпилькой. Лучше не испытывать судьбу и не делать резких движений.

Скорпион

Пришло время посмотреть на то, что вы сделали в течение последнего периода. Сделайте правильные выводы из своей деятельности.

Стрелец

Нужно экономить деньги, потому что впереди вас ждет "черная полоса", поэтому лишние средства вам очень пригодятся.

Козерог

Пришло время для развлечений. Соберитесь с друзьями или веселой компанией и хорошо отдохните, пишет «Сегодня».

Водолей

Время бежит, как песок сквозь пальцы. Оглянитесь назад и подумайте над тем, были ли ваши действия в отношении партнера правильными.

Рыбы