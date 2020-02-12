Гороскоп на 12 февраля: Стрельцам лучше экономить деньги, а у Козерогов начнется время развлечений

Сегодня 19-й лунный день, и он не очень удачен для того, чтобы проявлять активность и общительность. Символы этих лунных суток — паутина и паук, и каждый раз, когда они наступают, липкие и цепкие ловушки ждут нетерпеливых и неосмотрительных. Самое важное, на что нужно обратить внимание в этот сложный день всем знакам зодиака, — финансовыми делами сегодня заниматься не стоит.
Овен
Овнов ожидает успех во всех начинаниях. Не бойтесь начинать что-то новое, звезды вам помогут. Это будет солнечный день.
Телец
Тельцам в этот день стоит задуматься над чувством дома, неважно, вы живете в доме или в квартире. Подумайте, какие маленькие мелочи создают уют дома, а если таких еще нет, то приобретите их.
Близнецы
Близнецам нужно в этот день "снять пелену с глаз". Вам стоит перестать себя обманывать, вы уже достаточно сильные, чтобы знать правду.
Ракам в этот день повезет в любви. Оглянитесь вокруг себя, возможно, принц на белом коне или вторая половинка находится совсем рядом, а вы просто игнорируете ее или его знаки внимания.
Лев
День будет довольно тяжелым. Не ожидайте быстрых результатов от бизнеса. Нужно немного подождать, чтобы ваши мечты воплотились в жизнь.
Дева
Вы можете чувствовать бессилие. Не пытайтесь быть сильнее, чем вы есть. Пришло время для отдыха.
Весы
В течение дня вы будете чувствовать себя не в своей тарелке или как муха, которую поймали шпилькой. Лучше не испытывать судьбу и не делать резких движений.
Скорпион
Стрелец
Нужно экономить деньги, потому что впереди вас ждет "черная полоса", поэтому лишние средства вам очень пригодятся.
Козерог
Пришло время для развлечений. Соберитесь с друзьями или веселой компанией и хорошо отдохните, пишет «Сегодня».
Водолей
Время бежит, как песок сквозь пальцы. Оглянитесь назад и подумайте над тем, были ли ваши действия в отношении партнера правильными.
Рыбы
В этот день вам понадобится ваша мудрость. Не делайте глупостей, а доверьтесь интуиции.