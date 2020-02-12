«Ими брезгуют»: Дудь снял фильм о больных ВИЧ в России

Героями видео стали люди, живущие либо постоянно контактирующие с ВИЧ: руководитель федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом профессор Вадим Покровский, журналисты Антон Красовский, Маргарита Логинова и другие.

«Многие думали, что эта болезнь осталась в 90-х и точно не добралась до эпохи высокоскоростного Интернета. Но это не так. В России живет более 1 млн людей с ВИЧ», — заявил во вступлении к фильму его автор.

В ленте приводятся статистические данные, которыми Дудь попытался пояснить актуальность выбранной темы. По его словам, в России только в прошлом году умерли от СПИДа 37 000 человек, в среднем это сто человек в день.

«По количеству новых заболеваний ВИЧ Россия сравнима — и в это действительно тяжело поверить — с некоторыми странами Африки», — отмечает журналист, добавив, что намеревался пояснить, как не попасть в зону риска. Но вышел на другую тему.

«Люди, живущие с ВИЧ в России, постоянно подвергаются дискриминации, их избегают, ими брезгуют».

Блогер напомнил об инциденте в Нижнем Новгороде летом 2019 года. Тогда полусотне детей с ВИЧ-статусом отказали в заезде на турбазу. «Случился громкий скандал, возмущались даже в телевизоре, к проверке турбазы подключилась прокуратура, а на ее сотрудников обрушилось общественное осуждение», - вспомнил он.

По словам Дудя, авторам ленты "совершенно не хочется провоцировать это осуждение вновь", так как инцидент показал лишь неграмотность чиновников.

"Мы прекрасно понимаем, что тот отказ — не из-за того, что у этих людей мусорные ведра вместо сердец. Тот отказ — из-за незнания. Выпуск, который вы сейчас увидите, был сделан для того, чтобы этого незнания стало меньше», — заявляет блогер.