Садальский и Канделаки сцепились из-за секрета карьеры телеведущей

Телеведущая считает, что сделала себя и свою карьеру самостоятельно. В итоге на своей странице в Instagram актер посвятил этому заявлению отдельный разгромный пост, в котором рассказал о том, как Канделаки стала известной. Садальский вспомнил, что все нужные связи и дружбы ведущей достались от него. А на ТВ, утверждает блогер, будущую звезду привел Олег Марусев, представил Прошутинской и определил в программу «Времечко».

«Все нужные связи и дружбы достались ей от меня. Почему не вспомнить Олега Марусева, который первым за руку привел ее на ТВ в программу »Времечко« и представил Прошутинской? Или Новодворскую, которая была ее консультантом и образовывала, как могла, ограниченную, но амбициозную девицу. Или продюсера программы «Детали» Наталью Билан, которая во время эфира создавала ей имидж интеллектуалки, наговаривая в наушник умные фразы. Ее лепили все, как куклу вуду, втыкая булавки в пустое тело», — обрушился на «забывчивую» звезду блогер.

Сама телеведущая ответила на критику актера с иронией. По ее словам, «приятно и лестно» внимание, которое проявил Садальский к ее персоне.

«Повторюсь еще раз, мне приятно и лестно, что я никого не оставляю равнодушными. Ни врагов, ни друзей. Продолжаем дышать мне в спину, попутный ветер еще никому не помешал», — цитирует телеведущую «Ридус».

Канделаки заявила, что спокойно относится к тому, как блогер, а также Ксения Собчак и другие известные люди «комментируют мою жизнь и лучше меня знают обстоятельства и события моей жизни».