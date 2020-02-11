Получивший четыре «Оскара» фильм «Паразиты» частично основан на кровавых реальных событиях

Фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получил четыре Оскара, в том числе Оскар за лучший фильм и лучший иностранный художественный фильм.
Пон также стал лучшим режиссером и разделил награду за лучший оригинальный сценарий со своим коллегой Ханом Чжи Воном, сообщает iltalehti.fi.
Пон, будучи сейчас 50-ти летним, в 2013 году придумал идею создания картины «Паразиты», когда он оглянулся на свою жизнь. В возрасте 20-ти лет он работал домашним учителем для сына богатой семьи в Сеуле, как и его главный герой, Ки-Ву.
Режиссер услышал суровую историю о двух французских сестрах и добавил их историю к своей.
Сестры Кристина и Лея Папен, родившиеся во Франции в 1905 и 1911 годах не жили идиллической жизнью, потому что их отец пил и подвергал их насилию, а мать не смела сопротивляться преступнику. В семье также была третья и старшая дочь Эмилии, изнасилованная отцом и вследствие чего была отправлена в женский монастырь.
Кристина и Лея провели часть своего детства в семье тети и в приюте, где их обучали в качестве прислуги.
Жизнь сестер приобрела новый оборот, когда богатая семья Ланселен из Ле Мане приняла на работу 21-летнюю Кристину в качестве горничной. Глава семейства Рене был адвокатом в отставке, его жена Леони страдала от депрессии и в семье была взрослая дочь Женевьева.
Кристина успела поработать горничной два месяца, после чего ее 15-летняя сестра Лея была нанята семьей в качестве прислуги.
В фильме «Паразиты» богатая семья нанимает Ки-Ву из бедной семьи в качестве домашнего репетитора, но молодой человек манипулирует семьей и они нанимают и его сестру. Сестра, в свою очередь, влияет на семью таким образом, что семья нанимает и ее отца. Наконец, все члены бедной семьи находятся на службе у богатой семьи Парк.
Затем отношения между Парками и их слугами начинают меняться. Это также произошло в ситуации с двумя французскими сестрами — Кристиной и Леей, и их работодателями.
Согласно французским судебным документам, Леони, хозяйка дома, страдающая от депрессии и психических расстройств, избила обеих своих горничных. Тем не менее, две сестры работали по 14 часов в день шесть дней в неделю. Только в воскресенье у них был семичасовой день.
2 февраля 1933 года произошли события, которых никто не ожидал. Мать Леони и дочь Женевьева пошли за покупками и приехали домой в послеобеденное время обноружив, что в доме царила темнота. Кристина и Лея объяснили, что они начали гладить, но вилка, должно быть, была сломана, потому что когда они вставили ее обратно в розетку, электричество исчезло.
Леони разозлилась и напала на служанок, но на этот раз Кристина и Лея сопротивлялись. За этим последовала бойня, которую можно сравнить с вечеринкой в саду в фильме «Паразиты» — что стало кульминационным моментом в фильме.
Согласно полицейским документам, служанки выместить накопившуюся злость из-за плохого обращения с ними на хозяйке и ее дочери. По неподтвержденным данным, служанки лишили двух женщин зрения, выколов им глаза. Затем Кристина принесла молоток и нож, и сестры продолжили свою кровавую работу.
Полицейские следователи также нашли консервную банку, которой сестры били своих жертв по головам.
После двух часов резни сестры ушли в свою комнату, как будто ничего не произошло.
Вернувшись домой, Рене Ланселин обнаружил дом запертый и в полной темноте. Он вызвал полицию, потому что подумал, что внутри что-то могло случиться. Вскоре полиция обнаружила тела двух женщин, которые были сильно деформированы.
В фильме «Паразиты», отец бедной семьи закалывает главу семейства Парк и затем исчезает.
Полиция обнаружила сестер Кристину и Лею спящими голышом в своих постелях, потому что они были вынуждены снять свою окровавленную одежду. Полиция также нашла молоток и нож со следами крови.
Полиция арестовала сестер и доставила их в тюрьму, где они были разлучены. Это сломало Кристину, которая была более жестокой, но психически слабой. Допросы показали, что между двумя сестрами существовали инцестовые отношения и что они были любовницами.
Судебные психиатры исследовали Кристину и Лею и признали их психически здоровыми, несмотря на наличие в их семье алкоголиков, психопатов и шизофреников.
В сентябре 1933 года суд постановил, что Кристина, инициировавшая убийства, будет приговорена к пожизненному заключению, а Лея, которая была у нее в подчинении, должна была отбыть 10 лет за решеткой.
Кристина не смогла пережить разлуку с сестрой. Ее доставили из тюрьмы в закрытую психиатрическую больницу, где он перестал есть и умер от голода в мае 1937 года.
Леа провела 8 лет в тюрьме и была освобождена. Она отыскал свою мать и переехал с ней в Ле-Ман из Нанта, предварительно сменив имя. Там она работала горничной в отелях, пока не вышла на пенсию в 1982 году. По неподтвержденным данным, Лея умерла в возрасте 90 лет в 2001 году.
Французские психологи и психиатры изучили случай с Кристиной и Леей Папен и поставленный им диагноз синдром Ласега-Фальре, при котором у очень близких людей одновременно развивается психоз.
Южнокорейский режиссер Пон был вдохновлен проблемами психического здоровья сестер Папин, снимая свой фильм «Паразиты».
В дополнение к социально-критическому южнокорейскому фильму, дело сестер также было рассмотрено французскими философами Жаном-Полем Сартром, Симоной де Бовуар и Жаком Лаканом, которые считали жестокую расправу сестер как некую классовую борьбу.
Пон сказал, что название фильма «Паразиты» относится как к бедной семье, так и к высококлассным людям, живущим за их счет.