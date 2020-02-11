Получивший четыре «Оскара» фильм «Паразиты» частично основан на кровавых реальных событиях

Пон также стал лучшим режиссером и разделил награду за лучший оригинальный сценарий со своим коллегой Ханом Чжи Воном, сообщает iltalehti.fi.

Пон, будучи сейчас 50-ти летним, в 2013 году придумал идею создания картины «Паразиты», когда он оглянулся на свою жизнь. В возрасте 20-ти лет он работал домашним учителем для сына богатой семьи в Сеуле, как и его главный герой, Ки-Ву.

Режиссер услышал суровую историю о двух французских сестрах и добавил их историю к своей.

Сестры Кристина и Лея Папен, родившиеся во Франции в 1905 и 1911 годах не жили идиллической жизнью, потому что их отец пил и подвергал их насилию, а мать не смела сопротивляться преступнику. В семье также была третья и старшая дочь Эмилии, изнасилованная отцом и вследствие чего была отправлена в женский монастырь.

Кристина и Лея провели часть своего детства в семье тети и в приюте, где их обучали в качестве прислуги.

Жизнь сестер приобрела новый оборот, когда богатая семья Ланселен из Ле Мане приняла на работу 21-летнюю Кристину в качестве горничной. Глава семейства Рене был адвокатом в отставке, его жена Леони страдала от депрессии и в семье была взрослая дочь Женевьева.

Кристина успела поработать горничной два месяца, после чего ее 15-летняя сестра Лея была нанята семьей в качестве прислуги.

В фильме «Паразиты» богатая семья нанимает Ки-Ву из бедной семьи в качестве домашнего репетитора, но молодой человек манипулирует семьей и они нанимают и его сестру. Сестра, в свою очередь, влияет на семью таким образом, что семья нанимает и ее отца. Наконец, все члены бедной семьи находятся на службе у богатой семьи Парк.

Кадр из фильма «Паразиты». ФОТО: CAP/FB / Image supplied by Capital Pictures/Scanpix

Затем отношения между Парками и их слугами начинают меняться. Это также произошло в ситуации с двумя французскими сестрами — Кристиной и Леей, и их работодателями.

Согласно французским судебным документам, Леони, хозяйка дома, страдающая от депрессии и психических расстройств, избила обеих своих горничных. Тем не менее, две сестры работали по 14 часов в день шесть дней в неделю. Только в воскресенье у них был семичасовой день.

2 февраля 1933 года произошли события, которых никто не ожидал. Мать Леони и дочь Женевьева пошли за покупками и приехали домой в послеобеденное время обноружив, что в доме царила темнота. Кристина и Лея объяснили, что они начали гладить, но вилка, должно быть, была сломана, потому что когда они вставили ее обратно в розетку, электричество исчезло.