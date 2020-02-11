Мать разразилась смехом, когда увидела, что ее двухлетний мальчик делал на окне

В социальной сети Facebook молниеносно распространилась фотография маленького мальчика по имени Дакс (2), стоящего абсолютно голым на окне. Мать мальчика, Джен, на мгновение ушла в ванную комнату и не имела ни малейшего понятия, чем в этот момент занимается ее сын.

К счастью, Дакс был замечен ее соседкой, которая быстро отправила сообщение Джен. «Твой ребенок стоит голышом на окне», — говорилось в сообщении. К сообщению была прикреплена фотография.

«Я пришла домой, подняла голову и там был он», — написала в сообщении соседка Джен.

Джен также поделилась инцидентом в Facebook, где она написала: «Знаете. Иногда вы думаете, что живете вполне нормально, и тогда вы получаете сообщение такого рода от своего соседа. Я смеялся так сильно, что мои глаза были мокрыми. Именно такой смех мне нужен был сегодня».

На веб-странице Bored Panda мать мальчика прокомментировала произошедшее так: «Соседка Лора, которая прислала мне фотографию, моя хорошая подруга. Она хорошо знает моих детей и сама является матерью».