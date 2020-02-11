​Что делать при утере ключей от автомобиля?

«К счастью, такие случаи бывают редко, может быть, пару раз в год», – отмечает Нормундс Таркшс, технический директор фирмы SIA Domenikss – генерального представителя компаний Mercedes-Benz AG и Daimler Truck AG в Латвии.

Но как не попасть в эту статистику и что делать, если ключи все-таки потерялись?

Первый шаг – дорога в сервис и блокировка потерянного ключа

Как и любые ключи, ключи от автомобилей бывают разными. Чем старше автомобиль, тем они проще.

«От возраста транспортного средства зависит, насколько серьезно осложнится повседневная жизнь при утере ключей от автомобиля. Если автомобиль старше трех лет, скорее всего, вам нужно нажать на кнопку, чтобы включить или выключить сигнализацию и открыть двери. С таким ключом проще – достаточно заблокировать в сервисе старый и заказать новый, который сразу будет соединен с конкретным автомобилем», – рассказывает Таркшс.

Сложнее с так называемыми ключами Keyless, которыми оснащено большинство автомобилей нового поколения. Эти ключи типа брелока объединяют в себе функции включения и выключения сигнализации, открытия дверей и запуска двигателя.

Они хранят информацию об автомобиле – как только ключ появляется в зоне приема, автомобиль распознает его и своего хозяина и все необходимые действия выполняет сам.

«При утере ключей типа Keyless единственная возможность – доставить автомобиль к официальному дилеру, который сообщит на завод и далее будет действовать согласно инструкциям изготовителя», – поясняет Нормундс Таркшс.

В любом случае при потере ключа первый шаг понятен – дорога в сервис и блокировка утерянного ключа.

Двери закрыты, ключа нет – что делать?

«Необходимо считаться с тем, что своими силами, не повредив автомобиль, открыть закрытые двери без ключа практически невозможно. Поэтому рекомендуется обратиться к официальному дилеру для получения технической помощи», – советует технический директор SIA Domenikss.

Если дилер не может доставить автомобиль в сервис самостоятельно, у него обязательно есть деловые партнеры, которые помогут разрешить возникшую ситуацию.

Еще один вариант – искать автоэвакуатор, но если ситуация совсем критическая и, например, закончилась потерей ключа и запертым в автомобиле телефоном, нужно обратиться за помощью к участникам дорожного движения.

«Любой из этих вариантов предпочтительнее, чем выбитое окно, чтобы открыть двери, – к тому же это ничего не даст, если ключ потерян. Определенно не советую в случае потери ключа обращаться за помощью в сегмент так называемых серых сервисов. Действительно, это будет дешевле, чем в авторизованных сервисах, но и гарантии нет никакой. К тому же ключи от самых новых моделей в таких сервисах вообще невозможно восстановить», – предупреждает Нормундс Таркшс.

Да или нет дубликату ключа?

Если водитель проявил сознательность и заблаговременно заказал дубликат ключа или собирается это сделать после потери, необходимо оценить риски.

«Если ключ выскользнул из кармана шорт во время лодочной прогулки по озеру и пошел ко дну, скорее всего, пользоваться дубликатом можно без опасений. Но если вы не уверены в том, где и при каких обстоятельствах пропали ключи, лучше заказать у дилера совершенно новые ключи, одновременно перепрограммировав автомобиль. Это означает, что старыми ключами его уже нельзя будет открыть и завести двигатель, что, в свою очередь, подарит вам чувство защищенности от потенциальных злоумышленников», – пояснил Нормундс Таркшс.

С чем необходимо считаться при заказе нового ключа?

Изготовление новых ключей стоит 200–300 евро, а срок доставки обычно составляет до двух недель.