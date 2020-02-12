Кого из знаков Зодиака стрела Амура сразит в феврале?

Приближается самый романтичный праздник в году — День всех влюбленных. Многие мечтают, что именно в этот день — или хотя бы в тот же месяц — встретят свою любовь. Астролог Марина Мещерская рассказала, у каких знаков Зодиака действительно есть шанс на начало романа в один из самых романтичных месяцев в году.