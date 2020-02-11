Какие пять изменений произойдут в вашем теле, если есть по два яйца в день

Второе изменение. Если съедать каждый день хотя бы по одному яйцу, увеличится количество витамина D. Ваши зубы, кости станут крепче. Поэтому большинство людей любят съедать одно яйцо, а не чайную ложку рыбьего жира.

Третье изменение. Ваш мозг будет защищен от воздействия холина. При ежедневном употреблении минимум двух куриных яиц вы обеспечите своему организму нужное количество фосфолипидов. При нехватке таких витаминов вы можете кратковременно терять память. Если случай более тяжелый, то память можно потерять на долгое время.

Четвертое изменение. При употреблении яиц около девяноста процентов женщин в возрасте тридцати пяти-сорока лет смогли уменьшить количество возрастных, мимических морщин.

Пятое изменение. Улучшится зрение, волосы приобретут сияние, здоровый блеск. А всё, благодаря большому содержанию витаминов группы B, лютеину.

Витамин B9, который содержится в яйцах, помогает женщинам легко забеременеть, снизить злокачественные образования в молочных железах. Снижается опасность приобрести заболевания сердечно-сосудистой системы, благодаря большому содержанию в куриных яйцах Омега-3.

Вред от куриных яиц есть. Особенно, если их употреблять в сыром виде. Это гарантированно в восьмидесяти процентах случаев приводит к сальмонеллезу. Убить эти вредные бактерии из яичной скорлупы довольно-таки проблематично, даже химическими средствами. Поэтому продукт приводят к термической обработке.

Ко второму вредному свойству куриных яиц относят большое содержание жира, холестерина. Содержатся они все в желтке. При чрезмерном потреблении этого продукты холестерин начнет откладываться в сосудах, начнет закупоривать их. Есть риск ожирения, образования тромбов. Поэтому важно съедать не более одного-трех яиц в день.