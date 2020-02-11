«Шэрон Стоун отдыхает»: сексуальная поза Анны Семенович покорила фанатов

Анна Семенович снова порадовала подписчиков сексуальным снимком. На своей странице в Instagram певица опубликовала довольно эротичное фото.

Звезда позирует в полупрозрачном леопардовом платье с глубоким декольте. Анна сидит на стуле, развернутом вперед спинкой. Эта часть мебели стала ключевой для композиции — артистка активно взаимодействует с ней. Семенович облокотилась на спинку стула рукой, а ногами практически ее обхватила — такая поза добавила кадру раскованности и сексуальности.