Вт, 11.02.2020
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«Шэрон Стоун отдыхает»: сексуальная поза Анны Семенович покорила фанатов

Анна Семенович

ФОТО: Alexey Filippov/Sputnik

Певица сфотографировалась сидя на стуле с широко расставленными ногами, пишет Пятый канал.

Анна Семенович снова порадовала подписчиков сексуальным снимком. На своей странице в Instagram певица опубликовала довольно эротичное фото.

Звезда позирует в полупрозрачном леопардовом платье с глубоким декольте. Анна сидит на стуле, развернутом вперед спинкой. Эта часть мебели стала ключевой для композиции — артистка активно взаимодействует с ней. Семенович облокотилась на спинку стула рукой, а ногами практически ее обхватила — такая поза добавила кадру раскованности и сексуальности.

Анна Семенович

ФОТО: Instagram

Поклонникам такой образ звезды певицы пришелся по душе — публикацию они встретили восторженными комментариями. «Шэрон Стоун отдыхает»;«Сексуально донельзя!»; «Ах, какая властная госпожа! На коленях пред тобой!» — пишут фолловеры.

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