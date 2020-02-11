10 продуктов, которые теряют всю пользу, как только вы кладете их в холодильник

Сырой картофель

Картофель не рекомендуется хранить в холодильнике. Это крайне негативно отразится на вкусовых качествах корнеплода. В таких условиях крахмал может быстро расщепиться до состояния глюкозы. Таким образом, после варки картофель может приобрести сладковатый вкус и темный цвет.

Кроме того, в холодильнике отсутствует циркуляция воздуха. Это способствует загниванию картофеля.

Лук

Лук также относится к продуктам, не предназначенным для хранения в холодильнике. Для него больше подойдет картонная коробка и прохладное темное место.

В холодильнике лук становится «резиновым». Кроме того, он быстро плесневеет. В то же время очищенный лук можно хранить только в холодильнике. Это предотвратит его быструю порчу.

Чеснок

В действительности чеснок более длительное время сохраняется при его помещении в холодильник. В таких условиях он не пересыхает. Однако недостатки у такого хранения все же имеются.

После длительного пребывания в холодильнике чеснок может полностью потерять горечь. Помимо всего прочего, этот продукт может покрываться плесенью в условиях повышенной влажности холодильника.

Мед

Не рекомендуется хранить в холодильнике и мед. Этот продукт не портится под воздействием комнатной температуры, поэтому лучше хранить его в кухонном шкафу. В этом случае он более длительный период сохранится в жидком состоянии.

Под воздействием холода мед быстрее кристаллизуется. Кроме того, хранение меда в холодильнике приводит к ухудшению его целебных свойств и вкусовых качеств.

Помидоры

Томаты также не рекомендуется хранить в холодильнике. Этот плод родом из теплого региона, поэтому холод он переносит плохо. Воздействие низкой температуры приводит к расщеплению органических кислот, присутствующих в этом овоще. Это делает вкус помидоров менее насыщенным.

Кроме того, нужно учесть, что томаты часто попадают на прилавок недозрелыми. Помещение их в холод приводит к тому, что процесс созревания плодов замедляется. Помимо всего прочего, пребывание в холодильнике может стать причиной порчи кожицы плодов.

Орехи

В орехах содержится большое количество активных веществ, в том числе жирных кислот. Воздействие холода может стать причиной уменьшения их количества в продукте.

Кроме того, длительное пребывание в холодной и влажной среде может стать причиной формирования очагов плесени на ядрах.

Хлеб

Некоторые люди продолжают хранить хлеб в холодильнике. Однако этот метод крайне негативно отражается на качестве продукта. Это приводит к быстрому пересыханию буханки.

Влажность и прохлада внутри холодильника является идеальной средой для некоторых видов плесени. Споры могут попасть на хлеб и создать на нем новые колонии.

Яблоки

Яблоки лучше всего хранятся в условиях прохладного и сухого погреба. В холодильнике эти фрукты сохранять не рекомендуется. Пониженные температуры способствуют расщеплению биологически активных соединений, присутствующих в этом плоде. Это снижает полезные свойства яблок.

Если фрукты покупные, лучше всего их сохранять в открытой емкости при комнатной температуре.

Тропические фрукты

Экзотические тропические фрукты импортируются из стран, где на протяжении года сохраняется теплая погода. Воздействие холода может быть губительным для мякоти таких плодов.

Помещение тропических фруктов в холодильник может стать причиной их перемерзания. Это не только становится причиной ухудшения вкусовых качеств плодов, но и приводит к быстрому загниванию мякоти. Кроме того, хранение в таких условиях становится причиной потери большого количества нутриентов.

Острый соус

Острые соусы изготавливают на основе уксуса, соли и жгучего перца. Первые 2 ингредиента являются хорошими консервантами, поэтому острые соусы могут храниться длительное время и при комнатной температуре.