Сеть магазинов Lidl ищет директоров в Таллинне и Тарту: обучение до 13 месяцев за рубежом

Меньше суток назад на сайте cvkeskus.ee появились объявления о поиске директоров магазинов в Тарту и Таллинне, самый интересный пункт - готовность обучаться до 13 месяцев за границей. Владение эстонским обязательно, знание русского, английского или немецкого тоже будет полезно.
Зарплату в объявлении о работе не раскрывают, но говорят, что сети Lidl важно, чтобы работа у них в фирме была полезна для сотрудника, поэтому они предлагают различные возможности карьерного роста. Гарантируют обучение и все необходимые для работы средства. Работа будет стабильной и интересной, социальные гарантии.
Директор, как это обычно и бывает, руководит работой всего магазина и должен легко и быстро решать любые возникающие проблемы, он должен быть коммуникабельным и дружелюбным, опыт работы на руководящей должности приветствуется.
Удовлетворенность клиентов - приоритет для сети Lidl.
Более подробно ознакомиться с объявлением и подать заявку можно ЗДЕСЬ!