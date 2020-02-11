Вт, 11.02.2020
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Сеть магазинов Lidl ищет директоров в Таллинне и Тарту: обучение до 13 месяцев за рубежом

Магазин Lidl, снимок иллюстративный

ФОТО: Shutterstock

Меньше суток назад на сайте cvkeskus.ee появились объявления о поиске директоров магазинов в Тарту и Таллинне, самый интересный пункт - готовность обучаться до 13 месяцев за границей. Владение эстонским обязательно, знание русского, английского или немецкого тоже будет полезно. 

Зарплату в объявлении о работе не раскрывают, но говорят, что сети Lidl важно, чтобы работа у них в фирме была полезна для сотрудника, поэтому они предлагают различные возможности карьерного роста. Гарантируют обучение и все необходимые для работы средства. Работа будет стабильной и интересной, социальные гарантии. 

Директор, как это обычно и бывает, руководит работой всего магазина и должен легко и быстро решать любые возникающие проблемы, он должен быть коммуникабельным и дружелюбным, опыт работы на руководящей должности приветствуется. 

Удовлетворенность клиентов - приоритет для сети Lidl. 

ФОТО: Скриншот cvkeskus.ee

Более подробно ознакомиться с объявлением и подать заявку можно ЗДЕСЬ!

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