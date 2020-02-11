СМИ: за 12 дней брака бывший муж Памелы Андерсон оплатил ее долги и обновил гардероб

Питерс отметил: "Нет большего дурака, чем старый дурак". По словам Джона, у Памелы совсем не было денег, поэтому он оплатил все ее долги. Кроме того, супруг приобрел Андерсон множество новых платьев. "И вот ее благодарность", – подчеркнул бывший возлюбленный звезды.