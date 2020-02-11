Вт, 11.02.2020
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Семь вещей, после контакта с которыми нужно немедленно вымыть руки

Мытье рук. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

С появлением китайского коронавируса, вакцины от которого еще не придумали, эта тема как никогда актуальна, пишет zen.yandex.ru.

Ученые давно твердят: туалет – не самое опасное место в плане инфекций. Есть вещи, где обитает намного больше вредоносных микроорганизмов.

Деньги

Вы когда-нибудь задумывались, через сколько рук прошли деньги, которыми получаете зарплату и сдачу в магазине? Люди, обладавшие до вас этими купюрами, могли быть носителями опасных вирусов.  

Компьютерная клавиатура и мышь

Оказывается, на компьютерных аксессуарах в несколько сотен раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза. Уделяйте внимание не только гигиене рук после работы с клавиатурой и мышью, но и обеззараживайте сами устройства. Чтобы не повредить их, купите специальные дезинфицирующие средства для компьютерной техники.

Смартфон

Мобильный телефон – тот еще рассадник микробов. Он сопровождает нас повсюду, бывает в самых загрязненных местах: включая карманы сумки и полки туалета.

За сутки мы можем прикоснуться к устройству более 2000 раз. А во время звонков часть бактерий благополучно перебирается на лицо.

Одного мытья рук недостаточно. Позаботьтесь о гигиене самого устройства: как можно чаще протирайте экран салфетками из микрофибры с использованием неагрессивных противомикробных средств. 

Поручни в общественном транспорте

Здесь такая же ситуация, как с деньгами. Тысячи людей ежедневно прикасаются к одному и тому же поручню, оставляют на нем «свои» микробы. В холодное время года лучшая защита – перчатки: не снимайте их во время пользования общественным транспортом.

Тележки и корзины в супермаркетах

Вряд ли в магазинах уделяют внимание дезинфекции ручек корзин и тележек. После посещения супермаркетов мойте не только руки, но и все приобретенные без упаковок продукты.

Меню ресторанов

Все мы знаем: перед едой нужно мыть руки. Но если находитесь в ресторане, сделайте это, после того как закажете еду. На предложенном официантом меню будет не меньше бактерий, чем на тех же телефонах, поручнях и деньгах.

Домашние животные

Хотя кошки считаются весьма чистоплотными, на шерсти все равно остаются пыль и частички продуктов их жизнедеятельности. Старайтесь мыть руки после каждого контакта с пушистым зверьком и забудьте о совместных поцелуях.

Правильно ли моете руки?

Чтобы максимально обезопасить свой организм от заражения чужими болезнетворными бактериями, при мытье рук соблюдайте правила:

  • как следует засучите рукава,
  • намочите руки водой и намыльте их,
  • в течение 20-30 секунд тщательно потрите ладони, тыльную сторону рук, запястья и между пальцев,
  • смойте мыльную пену водой,
  • насухо вытрите руки.

Если гигиеническая процедура осуществляется в общественном месте, воспользуйтесь бумажными полотенцами или сушилкой. Влажные руки – более привлекательная среда для микробов, чем сухие.

Любите носить браслеты, часы, кольца? Учтите: под украшениями скапливается намного больше бактерий, чем на самих конечностях.

Всегда носите с собой антисептический гель или спрей. Если нет возможности вымыть руки, это средство станет надежным защитником от патогенных микроорганизмов.

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