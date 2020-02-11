«Жертвы альфонсов»: Лолита, Аллегрова и Волочкова не жалели средств на своих возлюбленных

«Коньяком, правда, за мой счет, угощал», - пела в 90-е годы о романе с «настоящим полковником» Алла Пугачева. Такие амурные сюжеты нередко случаются со знаменитыми женщинами и сейчас.

Например, в такую западню недавно попала 56-летняя певица Лолита.

По словам адвоката певицы Сергея Жорина, после 9 лет брака с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, Лолита прогнала мужа и сейчас с ним разводится.

Как утверждает Сергей Жорин, Иванов оказался нарциссом. Плюс ко всему последние два года мужчина изменял жене с 40-летней Ольгой Кулиевой, владелицей косметологической клиники. А потом ещё выяснилось, что до Лолиты Иванов был женат на пожилой москвичке и благодаря этому браку получил российское гражданство.