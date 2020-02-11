Экстраверты и интроверты: ваш психотип по Знаку Зодиака

Карл Густав Юнг разделил всех людей на три основные категории согласно темпераменту, предпочтениям в общении, особенностям поведения, обмену информации с внешним миром и направлению своей жизненной силы: экстраверты, амбиверты и интроверты. С тех пор буквально все психологические тесты включают в себя обязательное определение экстраверсии, амбиверсии или интроверсии. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают разобраться с этими понятиями и узнать по знаку Зодиака, к какому психотипу относитесь именно вы.

Определение экстраверсии, амбиверсии и интроверсии

Экстраверсия — совокупность личностных качеств, определяющих склонность человека к активным социальным связям. Экстраверт не мыслит своей жизни без общения и взаимодействия с внешним миром. Живое общение для него — это источник жизненной силы, без которой он начинает чахнуть. Типичный экстраверт открыт, оптимистичен, эмоционален, имеет большой круг знакомых и слабый контроль над чувствами.

Интроверсия — это свойство личности, определяющее ее обращение к своему внутреннему миру. Это значит, что такой человек предпочитает погружаться в мир размышлений и меньше заинтересован в социуме. Интроверту необходимо дозированное взаимодействие с обществом. Энергетическое наполнение у интровертов происходит во время пеших прогулок, медитаций, самопознания, чтения и общения с самыми близкими людьми. Суета и постоянное активное общение — это не про них. Типичный интроверт спокоен, отстранен, скромен, молчалив, держит чувства под чутким контролем.

Амбиверсии — психотип человека, занимающего пограничное состояние между экстравертом и интровертом. Активность может сменяться сторонним созерцанием происходящего. Амбиверт с легкостью перевоплощается из заводилы в человека, способного развлекаться в одиночку. Данный тип личности позволяет адаптироваться к любым условиям в обществе.

Ваш психотип: определяем по знаку Зодиака

Овен — классический экстраверт с заглавной буквы. Для подзарядки внутренних «батареек» ему крайне необходимо общение и налаженные отношения с окружающими.

Телец — амбиверт, который хорошо себя чувствует как на шумной вечеринке, так и в тихом уединении.

Близнецы — типичные амбиверты. Да, это один из самых общительных знаков Зодиака, но кто сказал, что они не устают от социума?

Рак — характерный интроверт, который привык держать свои чувства и мысли под строгим контролем.

Лев — вне всяких сомнений, перед нами экстраверт. Львы обожают быть в центре внимания и очень часто становятся лидерами.

Дева — яркий представитель интровертов. По гороскопу Дева застенчива и закрыта, сторонится общения, предпочитая ему созидательное размышление.

Весы — представителям этого знака удается с легкостью находить равновесие между внутренним и внешним, за что их относят к числу амбивертов.

Скорпион — прирожденный интроверт. Объясняется это просто: Скорпиону очень сложно раскрыть свои тайны и мысли посторонним.

Стрелец — яркий пример типичного экстраверта. Огненный знак никогда не упустит возможность познакомиться, обсудить горячие новости, обменяться мнениями и даже поспорить.

Козерог — интроверт. Козерог сдержан, застенчив, спокоен. Ему чужды слишком сильные эмоции и их проявления на публике.

Водолей — амбиверт. Такой человек любит общение и развлечения, но порой он погружается в глубины собственной души и ему становится не до разговоров и бытовых дел.