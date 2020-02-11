Прототип Максима Матвеева в сериале «Триггер»: «Сталкиваем человека со страхами, но в сарае не сжигаем»

Провокативная психология — это не художественный вымысел авторов сериала, а реальный метод, используемый в психологии. Идея «Триггера» появилась именно благодаря знакомству продюсера Александры Ремизовой с психологом Сергеем Насибяном — адептом провокативного метода, применяющим этот инструмент в своей профессиональной деятельности.

Его по праву можно назвать соавтором сценария, ведь именно Насибян консультировал съемочную группу, читал все написанные серии и вносил правки с точки зрения действующего психолога. «Мы с Максимом встречались с ним до съемок вместе и по отдельности, — рассказывал режиссер Дмитрий Тюрин. — Мы много почерпнули от Сергея, может быть даже каких-то личных качеств, подсмотренных у него».