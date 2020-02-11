Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, кого ожидает удача в середине февраля

Известный астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых, по его словам, ждет удача в середине февраля этого года, пишет Topnews.
По его словам, у Близнецов наступил период, когда им нужно уделить внимание собственному хобби и заняться тем, к чему лежит душа. У вас наступает самое благоприятное время для развития своих возможностей. Вы будете проще принимать решение, а ваше настроение будет стабильнее и позитивнее, чем в последнее время. Люди будут хотеть иметь с вами дело, поэтому вы без труда достигните целей.
У Раков наступает важное и ответственное время, и энергетика периода поможет вам стать богаче и успешнее. Оптимизм будет литься через край, и в середине февраля с вами будет пребывать хорошая энергетическая погода. Не бойтесь совершать смелые поступки, предварительно их обдумав. Это принесет вам успех надолго вперед.
Идеальное время для удачи в любви наступает у Дев. В личной сфере у вас откроется шестое чувство. Вы будете понимать, что нужно вашему партнеру, а партнер удивительным образом будет гармонировать с вашим восприятием, поэтому середина февраля будет насыщена позитивными эмоциями, романтикой и уютом.