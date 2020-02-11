Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз

Комментариев от счастливых родителей пока также не поступало. Однако родные говорят о том, что артист находится на седьмом небе от счастья.

«Я еще раз стал дядей. У Энрике родился третий ребенок. Мой брат очень счастлив. Мальчик или девочка? Это секрет», — рассказал брат певца.

Напомним, что у Анны и Энрике 16 декабря 2017 года родились близнецы - сын Николас и дочь Люси. Тогда Курникова скрывала свою беременность и не появлялась на публике с ноября 2016 года. В этот раз о том, что россиянка на седьмом месяце беременности, стало известно в январе.

Курникова и Иглесиас – известные «конспираторы». Ведь хотя они вместе уже целых 18 лет, за это время репортерам так и не удалось выяснить официальный статус пары. Никто не знает наверняка, женаты они или нет.

Известно, что Иглесиас и Курникова познакомились в 2001 году во время съёмок клипа на песню Escape. Еще через два года 36-летняя россиянка завершила карьеру теннисистки из-за травмы. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) ее навысшим достижением за карьеру стало восьмое место.