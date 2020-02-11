Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз

Бывшая российская теннисистка и восьмая ракетка мира Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз. Об этом в эфире чилийской радиопрограммы ADN сообщил старший брат Иглесиаса, Хулио Хосе, отметив, что пол ребенка пока секрет.
Комментариев от счастливых родителей пока также не поступало. Однако родные говорят о том, что артист находится на седьмом небе от счастья.
«Я еще раз стал дядей. У Энрике родился третий ребенок. Мой брат очень счастлив. Мальчик или девочка? Это секрет», — рассказал брат певца.
Курникова и Иглесиас – известные «конспираторы». Ведь хотя они вместе уже целых 18 лет, за это время репортерам так и не удалось выяснить официальный статус пары. Никто не знает наверняка, женаты они или нет.
Известно, что Иглесиас и Курникова познакомились в 2001 году во время съёмок клипа на песню Escape. Еще через два года 36-летняя россиянка завершила карьеру теннисистки из-за травмы. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) ее навысшим достижением за карьеру стало восьмое место.
А в 2016 году Курникову включили в Зал теннисной славы. Таким образом Анна стала единственной российской теннисисткой, которая становилась первой ракеткой мира в парном разряде. Вместе с Мартиной Хингис из Швейцарии она дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии.