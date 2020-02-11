Гороскоп на 11 февраля: Львам лучше не поддаваться печальному настроению, а у Водолеев есть возможность почувствовать полноту власти

Овен

Овнов ждут финансовые трудности, поэтому самое время затянуть пояс и не транжирить деньги на развлечения. Вам поможет ваша бережливость.

Телец

Вам нужно выйти за рамки привычного окружения, выйти из своей «раковины». Знакомство с новыми людьми только пойдет вам на пользу.

Близнецы

День хорош для новых достижений и свершений. Небеса подсказывают «Только вперед!».

Рак

Пришло время насладиться своими успехами на работе, однако следует быть очень осторожным, ведь среди коллег мог спрятаться предатель, который не радуется вашим победам, пишет «Сегодня».

Лев

День будет волнующим и негармоничным, однако не следует поддаваться печальному настроению. Лучше обдумайте ваши планы на послезавтра.

Дева

Бессилие и апатия заполонят вас в этот день. Не пытайтесь преодолеть то, что вам не под силу. Лучше выжидайте.

Весы

Пришло время брать дело в свои руки. Звезды вам помогут, только нужно верить в себя.

Скорпион

Пришло время задуматься над сбережениями в банках. Однако, будьте осторожны, чтобы не попасть на крючок мошенников.

Стрелец

Наступает замечательный период новых возможностей, нужно ими только воспользоваться.

Козерог

То, что вы «посеете» сейчас, прорастет весной. Несмотря на то, что сейчас трудно, вскоре вам станет легче.

Водолей

Сейчас у вас есть возможность почувствовать полноту власти, но помните, что у любых ваших решений есть последствия.

Рыбы