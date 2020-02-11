Мать встретилась в виртуальной реальности со своей умершей дочерью

7-летняя Найона скончалась от генетического заболевания. С тех пор ее мама безутешна. Специалисты изучили все имеющиеся у семьи девочки видеозаписи и фотографии и воссоздали образ Найоны.

Видео с записью встречи мамы и умершей девочки показали в документальном фильме "Встреча с тобой".

Мама девочки Чан Чжи надела шлем и специальные перчатки, чтобы не только увидеть девочку, но и прикоснуться к ней. Девочка подбежала к женщине с криком «Мама», мать расплакалась и призналась, что думала о дочери каждый день. На прощание девочка попросила маму больше не плакать.