Мать встретилась в виртуальной реальности со своей умершей дочерью

Южнокорейская компания Viv Studio устроила встречу матери с умершей три года назад дочерью в виртуальной реальности, сообщает Topnews.
7-летняя Найона скончалась от генетического заболевания. С тех пор ее мама безутешна. Специалисты изучили все имеющиеся у семьи девочки видеозаписи и фотографии и воссоздали образ Найоны.
Видео с записью встречи мамы и умершей девочки показали в документальном фильме "Встреча с тобой".
Мама девочки Чан Чжи надела шлем и специальные перчатки, чтобы не только увидеть девочку, но и прикоснуться к ней. Девочка подбежала к женщине с криком «Мама», мать расплакалась и призналась, что думала о дочери каждый день. На прощание девочка попросила маму больше не плакать.
После сеанса женщина рассказала, что когда Найона заболела, то сначала врачи посчитали, что это просто простуда. Но девочка угасла за месяц и скончалась. Позже выяснилось, что у нее было генетическое заболевание.