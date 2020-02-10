Смотри, чем занимается Таня Михайлова-Саар сразу после концерта!

Эстонская певица Таня Михайлова-Саар (36), представлявшая нашу страну на песенном конкурсе «Евровидение» в 2014 году, опубликовала в Instagram забавное фото.
На фото, с которым Михайлова-Саар поделилась со своими подписчиками, она сидит на полу с букетом цветов в одной руке, и с десертом в другой.
Уставшая но счастливая певица 😁 Получила торт, получила цветы и публика в Раквере была такая крутая 👍🤗 Спасибо всем за классный праздник и большое спасибо @berliinitrahter за невероятный прием 💛,
— подписала фото Таня.