Леонардо Ди Каприо впервые за 15 лет посетил «Оскар» со своей девушкой

Эта, казалось бы, мелочь — стратегически важное решение для Лео, который никогда не брал модель с собой на официальные мероприятия в качестве своей девушки.

Несмотря на это, на дорожке они позировали не вместе. Сначала перед фотографами прошлась Морроне (в платье авторства Марии Грации Кьюри, креативного директора Dior), а ее кавалер был одним из последних прибывших гостей.

Лишь однажды актер пришел на «Оскар» не один, а вместе с моделью Жизель Бюндхен. Это было в далеком 2005 году. Тогда он был номинирован за роль в фильме «Авиатор».

Недавно Камила в новом интервью журналу WSJ призналась, что в отношениях с ДиКаприо есть немало минусов.

«Чем больше ты на виду, тем чаще сталкиваешься с осуждением и негативом. Это разочаровывает, потому что ты стараешься, пытаешься хорошо работать и быть хорошим человеком, а люди все равно говорят о тебе неприятные вещи»,

— поделилась она.

А в беседе с журналистом Los Angeles Times в декабре она прокомментировала их 23-летнюю разницу в возрасте.

«В Голливуде, да и в мировой истории было так много отношений, когда у людей была разница в возрасте и побольше. Я думаю, что каждый может встречаться с тем, с кем ему хочется. Но мне, наверное, тоже было бы любопытно»,