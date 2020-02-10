Роналду в день рождения получил от подруги роскошный подарок

Криштиану Роналду – страстный ценитель автомобилей и в его гараже, по оценкам, находятся около 20 экзотических суперкаров. По информации DailyMail.co.uk, среди них есть и презентованный на Женевском автосалоне в 2019 году Bugatti La Voiture Noire, изготовленный всего в одном экземпляре и обошедшийся владельцу в 11 миллионов евро, не считая налогов.

Поэтому понятно, что такими подарками Роналду не удивить, и это тоже не тот случай.

По заказу его подруги Джорджины Родригес, для него подготовили внедорожник G-класса, который перестроили и переделали специалисты предприятия Brabus.

Более детальной информации об автомобиле нет, неизвестны и детали оформления индивидуального дизайна, однако, как сообщает Daily Mail, такая машина может обойтись вплоть до 600 тысяч фунтов или примерно 700 тысяч евро.

Стоит отметить, более чем мощный Mercedes-AMG G 63, оборудованный двигателем в 585 лошадиных сил, до 100 км/час разгоняется за 4,5 секунды и стоит 153 тысячи евро.

Так как Daily Mail сообщает, что мощность автомобиля 900 лошадиных сил, а разгоняется до сотни она всего за 3,8 секунды, получается, что Роналду получил в подарок эксклюзивный Brabus G V12 900 или модификацию AMG G 63, у которого вместо смешного 4-литрового двигателя V8 установлен 12-цилиндровый мотор объемом 6,3 литра, которому пришлось даже электронно ограничить крутящий момент до 1200 Нм. В противном случае трансмиссии пришлось бы справляться с 1500 Нм.

Таких Brabus G V12 900, между прочим, планируется сделать всего десять экземпляров, поэтому и спустя время эта машина не потеряет свою эксклюзивность.