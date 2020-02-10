Филипп Киркоров рассказал о впечатлениях от «Оскара»: Никакого дутого пафоса!

Я посмотрел фильм «Паразиты» в самолете, в одном из перелетов, хотя мне абсолютно не близок корейский кинематограф. И был в таком восторге! Фантастическое кино. Немедленно порекомендовал это кино друзьям, а когда узнал, что его номинировали, сразу понял, что главный «Оскар» будет в этом году не у американского фильма. Кстати, в этом году я пересмотрел все фильмы, которые номинированы, и угадал всех, кто получит — и Рене Зеллвегер, и Брэда Питта.