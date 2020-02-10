Филипп Киркоров рассказал о впечатлениях от «Оскара»: Никакого дутого пафоса!

Филипп Киркоров стал единственной российской знаменитостью, побывавшей на 92-й церемонии «Оскар» в Лос-Анджелесе. Певец сидел в третьем ряду партера неподалеку от Брэда Питта и Квентина Тарантино, а после был приглашен на ВИП-афтепати премии, пишет Супер.
Киркоров поделился с SUPER эксклюзивными подробностями церемонии, а также рассказал о своих впечатлениях от решений киноакадемиков.
Российская звезда стала обладателем именного билета на «Оскар» — достать их весьма проблематично (оформляются они только по приглашению от академии), а стоимость пригласительного на мероприятия, сопутствующие церемонии, — около 2000 долларов. На красной дорожке Киркоров выглядел максимально эффектно — свой выбор певец остановил на костюме от Dolce&Gabbana. Несмотря на по-голливудски роскошную обстановку, Филипп поделился главным впечатлением от «Оскара»: «Полное отсутствие дутого пафоса и понтов!»
Киркоров признался, что в этом году он угадал победителей всех главных номинаций на «Оскар»:
Я посмотрел фильм «Паразиты» в самолете, в одном из перелетов, хотя мне абсолютно не близок корейский кинематограф. И был в таком восторге! Фантастическое кино. Немедленно порекомендовал это кино друзьям, а когда узнал, что его номинировали, сразу понял, что главный «Оскар» будет в этом году не у американского фильма. Кстати, в этом году я пересмотрел все фильмы, которые номинированы, и угадал всех, кто получит — и Рене Зеллвегер, и Брэда Питта.