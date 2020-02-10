Интервью с гомосексуалом в Таллинне: вы даже не представляете, сколько латентных геев среди женатых и мужчин с детьми

Эстонский Youtube-блогер Саша Тамм посетил третью региональную консультацию Ecom (Евразийская коалиция по вопросам мужского здоровья) в Таллинне, где в этот раз обсуждались вопросы, касающиеся ЛГБТ-сообщества. Он сделал интервью с Алексом Шнайдером, открытым геем, и задал вопросы, ответы на которые интересуют многих уже давно.
Алекс Шнайдер рассказал, что уже не занимается любовью с женщинами, хотя опыт такой был в постсоветское время. «Латентных геев среди женатых мужчин - доф*а. Меня всегда привлекали мальчики. С тех пор, как я начал жить открытой жизнью, ко мне стали обращаться многие мужчины, у которых жена и дети, говорят, что они хотят, но не могут с мужчинами. Все латентные геи и заводят семьи очень рано, делают ребенка, ровно так, как хочет сообщество. У некоторых мужчин жены знают, но все равно живут вместе, а некоторые мужчины не договариваются с женщинами и просто ведут двойную жизнь. Очень много таких людей», - сказал Алекс Шнайдер, находящийся уже более 14 лет в отношениях с мужчиной и проживающий сейчас в Швейцарии.
В Швейцарии двое мужчин могут прийти в ЗАГС и зарегистрировать отношения. Матери Алекса потребовалось примерно 10 лет, чтобы смириться с тем, что сын любит мужчин.
«Пока я жил в России, даже не думал маме об этом говорить. Лишь когда переехал в Германию и увидел, как свободно там живут люди. И то это не сразу, а просто в какой-то момент. Мама очень боялась о том, что скажут другие», - вспоминает Алекс.
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