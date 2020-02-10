Интервью с гомосексуалом в Таллинне: вы даже не представляете, сколько латентных геев среди женатых и мужчин с детьми

Алекс Шнайдер рассказал, что уже не занимается любовью с женщинами, хотя опыт такой был в постсоветское время. «Латентных геев среди женатых мужчин - доф*а. Меня всегда привлекали мальчики. С тех пор, как я начал жить открытой жизнью, ко мне стали обращаться многие мужчины, у которых жена и дети, говорят, что они хотят, но не могут с мужчинами. Все латентные геи и заводят семьи очень рано, делают ребенка, ровно так, как хочет сообщество. У некоторых мужчин жены знают, но все равно живут вместе, а некоторые мужчины не договариваются с женщинами и просто ведут двойную жизнь. Очень много таких людей», - сказал Алекс Шнайдер, находящийся уже более 14 лет в отношениях с мужчиной и проживающий сейчас в Швейцарии.