Почему пассажирам ни в коем случае нельзя снимать обувь в самолете

Эксперты назвали несколько способов, которые помогут снизить риск получения травмы и повысить шансы спастись в случае попадания самолета в аварийную ситуацию. Одно из самых важных правил касается обуви. Об этом пишет Сегодня со ссылкой на Daily Star.
Обувь нельзя снимать во время взлета и посадки, ведь именно на этих стадиях полета происходит половина всех авиакатастроф. Босые пассажиры подвергают себя наибольшей опасности – во время ЧП под ногами может быть разбитое стекло или огонь.
Внимание стоит обратить и на материал, из которого сделана одежда. Пассажирам лучше избегать легковоспламеняющихся материалов, таких как вискоза, а также мешковатых вещей.
Носите хлопок или шерсть поверх полиэстера или нейлона,
– советуют эксперты.
Они также рекомендуют вытащить острые предметы из карманов и подсчитать, сколько мест отделяет вас от запасного выхода, чтобы быть готовым к эвакуации в аварийных ситуациях.