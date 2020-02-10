Почему пассажирам ни в коем случае нельзя снимать обувь в самолете

Обувь нельзя снимать во время взлета и посадки, ведь именно на этих стадиях полета происходит половина всех авиакатастроф. Босые пассажиры подвергают себя наибольшей опасности – во время ЧП под ногами может быть разбитое стекло или огонь.

Внимание стоит обратить и на материал, из которого сделана одежда. Пассажирам лучше избегать легковоспламеняющихся материалов, таких как вискоза, а также мешковатых вещей.

Носите хлопок или шерсть поверх полиэстера или нейлона,

– советуют эксперты.