Пн, 10.02.2020
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Киану Ривз оставил свою невесту и пришел на «Оскар» с другой женщиной

Киану Ривз

ФОТО: Jordan Strauss/AP

Накануне вечером в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения самой престижной награды в сфере кино «Оскар», пишет Экспресс газета.

Киану Ривз с матерью Патрисией Тейлор

ФОТО: ERIC GAILLARD/REUTERS

На красной ковровой дорожке перед церемонией награждения появился 55-летний актер Киану Ривз. Он позировал перед фотографами вместе со своей матерью Патрисией Тейлор, которая вышла в свет в шикарном белом костюме.

Киану Ривз с матерью Патрисией Тейлор

ФОТО: MIKE BLAKE/REUTERS

Безусловно, мама Киану Ривза выглядела безупречно и заслужила похвалу фанатов Ривза, однако поклонники ожидали, что актер все же посетит престижную премию со своей возлюбленной Александрой Грант, отношения с которой он перестал скрывать лишь в прошлом году.

Киану Ривз впервые вышел в свет с новой возлюбленной

ФОТО: Tony Forte//MPI/Capital Pictures/TF/MPI/Capital Pictures

46-летняя художница Александра Грант является давней подругой Ривза, именно она помогла ему пережить определенные сложные моменты в его жизни. Спустя какое-то время их отношения из дружеских переросли в романтические. Как говорят друзья пары, на самом деле влюбленные встречаются довольно давно, однако они не спешили афишировать свои отношения, и многие считали, что они остаются просто друзьями. Почему на этот раз Киану предпочел выйти в свет со своей мамой, а не возлюбленной, пока что остается для поклонников загадкой.

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