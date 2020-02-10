Киану Ривз оставил свою невесту и пришел на «Оскар» с другой женщиной

Безусловно, мама Киану Ривза выглядела безупречно и заслужила похвалу фанатов Ривза, однако поклонники ожидали, что актер все же посетит престижную премию со своей возлюбленной Александрой Грант, отношения с которой он перестал скрывать лишь в прошлом году.

46-летняя художница Александра Грант является давней подругой Ривза, именно она помогла ему пережить определенные сложные моменты в его жизни. Спустя какое-то время их отношения из дружеских переросли в романтические. Как говорят друзья пары, на самом деле влюбленные встречаются довольно давно, однако они не спешили афишировать свои отношения, и многие считали, что они остаются просто друзьями. Почему на этот раз Киану предпочел выйти в свет со своей мамой, а не возлюбленной, пока что остается для поклонников загадкой.