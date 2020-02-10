Пн, 10.02.2020
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Джеки Чан пообещал 130 тысяч евро тому, кто изобретет вакцину от коронавируса

Джеки Чан

ФОТО: J.m. Haedrich/sipa

В Китае продолжаются эвакуации иностранных граждан и карантин из-за коронавируса. Интернет уже заполнен фотографиями пустых улиц в зоне, где распространяется заболевание, пишет Супер.

Тем временем, актёр Джеки Чан пообещал изобретателю вакцины от вируса 1 миллион юаней. Он надеется, что гонорар, равный примерно 143 тысячам долларов, будет хорошей благодарностью человеку, подарившему миру лекарство.

Я не хочу видеть, как некогда шумные улицы сейчас опустели, и не хочу, чтобы мои соотечественники умирали от вируса, вместо того чтобы наслаждаться жизнью,

— цитирует Чана РБК.

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