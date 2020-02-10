Как распознать приступ аппендицита: главные симптомы

Аппендицит: причины возникновения

Точные причины аппендицита медиками установить пока не удалось. Существует предположение, что риску воспаления червеобразного отростка больше подвержены люди с хроническим очагом воспаления в организме (аденоидами, кариесом, ангиной). Врачи объясняют это попыткой лимфоидной ткани аппендикса справиться с постоянной инфекцией. В результате отросток часть удара берет на себя, из-за чего и развивается воспаление, способное привести к перитониту.

Основные признаки аппендицита

Теперь вы знаете, как болит аппендицит. Если у вас есть какие-либо из перечисленных симптомов, немедленно обратитесь к врачу, потому что своевременная диагностика и лечение очень важны. Не ешьте, не пейте и не используйте обезболивающие, антацидные, слабительные средства или грелки, которые могут привести к разрыву воспаленного отростка.